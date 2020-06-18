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    E-5’te makas atan araç, kazaya neden oldu

    E-5 karayolunun Avcılar mevkiinde, bir otomobilin makas atıp diğer otomobilin direğe çarpmasına sebep olduğu kazada 2 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 18.06.2020 - 07:10
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    E-5’te makas atan araç, kazaya neden oldu

    Saat 01.30’da Avcılar E-5 karayolu Ankara istikametinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 FA 0577 plakalı otomobil makas atarken önünde seyir halinde olan Ahmet Can İ. İdaresindeki 34 JG 7903 otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldaki direğe çarpan sürücü otomobil içinde sıkıştı.

    SIKIŞAN 2 YARALI ÇIKARILDI

    Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobil içinde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak ambulans ile hastaneye kaldırdı.

    KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

    Kaza sonrası bir süre trafiğin yoğunlaştığı yol ekiplerin temizleme çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

    Kazaya sebebiyet verdiği düşünülen ve kaçtığı öğrenilen sürücü ise aranıyor. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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