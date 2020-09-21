Kademeli mesai dolayısıyla toplu taşımada rahatlama yaşandığı görülürken, okulların açılmasıyla birlikte İstanbul trafiği güne yoğun başladı.

İstanbul Valiliği tarafından, haftanın ilk mesai günü itibarıyla kademeli mesai saatinin uygulanacağı duyurulmuştu.

08.00, 08.30 ve 09.00 saatlerinde başlayacak mesai saatleri öncesinde toplu taşıma araçlarında nispeten rahatlama olduğu görüldü.

E-5'TE YOĞUNLUK

Avcılar'da metrobüs yollarında vatandaşların, araçlara kontrollü olarak bindiği gözlendi. Okulların açıldığı ilk günde E-5 karayolunda ise yoğunluk yaşandı.

Kademeli mesainin ilk gününde işe gitmek için toplu taşımayı kullanan bazı vatandaşlar, kademeli mesainin ilk gününde toplu taşıma araçlarının rahatladığını söyledi.

YARIM GÜN ÇALIŞMA TALEBİ

Bir diğer vatandaş ise, "Normal şartlarda yoğun. Karar sonrası rahatlama olmayacak bence, devlet büyüklerimiz daha iyi bilir. 2 vardiyalı, 3 vardiyalı bir sistem olursa daha iyi olabilir. En azından yarım gün çalışma gibi bir şey olabilir." dedi.

E-5'te okulların açıldığı ilk gün trafik yoğunluğu oluştu ViDEO