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    E-5’te sürücülerin kavga ettiği anlar kamerada

    Bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan sürücüler, tekme ve tokatla birbirine saldırmaya başladı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 01.07.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 11:30
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    E-5’te sürücülerin kavga ettiği anlar kamerada

    İstanbul’da E-5 karayolu Şirinevler-Ataköy mevkisinde, minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

    Bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.

    Taraflar birbirine tekme ve tokatlarla saldırmaya başladı.

    VATANDAŞLAR SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

    Çevredeki vatandaşlar iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştı.

    Uzun süren uğraşların ardından sürücüler, araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.

    Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    E-5’te sürücülerin kavga ettiği anlar kamerada VİDEO

    E-5’te sürücülerin kavga ettiği anlar kamerada #1

    E-5’te sürücülerin kavga ettiği anlar kamerada #2

    E-5’te sürücülerin kavga ettiği anlar kamerada #3

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