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E-5’te sürücülerin kavga ettiği anlar kamerada

E-5’te sürücülerin kavga ettiği anlar kamerada

Bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan sürücüler, tekme ve tokatla birbirine saldırmaya başladı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.