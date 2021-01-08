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    E-5'te tır, metrobüs bariyerine çarptı

    E-5'te tır, metrobüs bariyerine çarptı

    Haramidere'de E-5'te kontrolden çıkan tır, metrobüs bariyerlerine çarparak durdu. Kazada sürücü hafif yaralanırken, bölgede yoğun trafik oluştu.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 10:09
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    İstanbul Haramidere'de, E-5 yolunun Avcılar istikametinde bir tır kontrolden çıktı.

    Kontrolden çıkan tır, metrobüs bariyerlerine çarparak durabildi.

    Feci kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu meydana geldi.

    SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Kaza nedeniyle trafikte aksama oluşan olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    E-5'te tır, metrobüs bariyerine çarptı ViDEO

    E-5 te tır, metrobüs bariyerine çarptı #1

    E-5 te tır, metrobüs bariyerine çarptı #2

    E-5 te tır, metrobüs bariyerine çarptı #3

    E-5 te tır, metrobüs bariyerine çarptı #4

    E-5 te tır, metrobüs bariyerine çarptı #5

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