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    Eber Gölü'ndeki sazlık alan yine yandı

    Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'nün sularının çekildiği kısımda 5 ayrı noktada yine yangın çıktı.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 07:07
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    Eber Gölü'ndeki sazlık alan yine yandı

    Afyonkarahisar’ın Çay ilçesi Çayırpınar köyünde, akşamüzeri göl sularının çekildiği 5 noktada yangın çıktı.

    Yangında kamışlar yanarken, alevler zaman zaman metrelerce yüksedi.

    Çay ilçe Jandarma komutanlığı ekipleri güvenliği sağlarken, yangına Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, müdahale etti.

    BİRÇOK KÖYLÜNÜN GELİR KAPISI KÜL OLUYOR

    Gölde daha önce de birçok kez yangın meydana gelmiş ve kamışlar zarar görmüştü.

    Gölde yanan kamışlar Bolvadin ve Çay ilçesinde birçok köylünün gelir kapısı olurken, yurtdışına ihraç edilerek ciddi anlamda döviz girdisi sağlanıyor.

    Yangını kim ya da kimlerin çıkardığı bilinmezken bölge halkı ardı ardına yaşanan yangınlara tepki gösterdi.

    Eber Gölü ndeki sazlık alan yine yandı #1

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