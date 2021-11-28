Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü'nde kuraklık nedeniyle başlayan yangına tehlike arz etmesi nedeniyle müdahale edilemedi. Güvenlik önlemleri alan itfaiye ekipleri teyakkuz halinde bekliyor.

Afyonkarahisar'daki Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan Eber Gölü'nde, kuraklık ve çevresel faktörlere bağlı olarak yangın meydana geldi.

Göldeki kamışların alev almasıyla başlayan yangın, kilometrelerce öteden görüldü.

YANGINA MÜDAHALE EDİLEMİYOR

Yangının gölün kuruyan kısmında olması ve zeminin bataklık tehlikesi oluşturmasından dolayı itfaiye araçları alevlere müdahale edemedi.

Eber Gölü'ndeki yangına müdahale edilemiyor VİDEO

Yangından dolayı bölgeye sevk edilen Çay İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Bölgede devam eden yangına müdahale etmek için itfaiye ekipleri hazır bulunuyor.