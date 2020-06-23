Ecrin'in ölümüyle ilgili 6 kişiye gözaltı kararı

Geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları sırasında bulunan kafatası ve kemik parçalarının küçük kıza ait olduğu belirlenirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan Kurnaz ailesinin minik kızları Ecrin, evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolmuştu.

Arama çalışmaları sonucunda, köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da olayla ilgili titiz bir soruşturma başlatılmıştı.

BULUNTULAR ECRİN'E AİT ÇIKTI

Soruşturma kapsamında 13 ayrı bilirkişi raporu hazırlandı, 11 şüpheliye iletişim dinlemesi yapılarak telefon kayıtları incelendi. Kafatası ve kemik parçalarının, yapılan DNA incelemesi sonucunda Ecrin Kurnaz'a ait olduğu tespit edildi.

6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Her türlü ihtimalin göz önünde tutulduğu savcılık soruşturması kapsamında bugün kasten öldürme suçundan H.K ve Ö.K., fuhuşa teşvik suçundan H.S., H.Ö., M.Y., kasten öldürme ve fuhuşa teşvik suçlarından D.K. olmak üzere toplam 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

6 şüpheli sorgulanmak üzere ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı tarafından kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"07/05/2019 tarihinde ilçemiz Alancık Mahallesi'nde Ecrin Kurnaz isimli kız çocuğunun babaannesinin gözetimi altında ikametindeyken kaybolduğu ihbarı üzerine kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Mağdurun bulunması amacıyla Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, Ladik Jandarma Komando Bölüğü, AFAD, UMKE, Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Deniz polisinin katılımıyla başlayan araştırma faaliyetleri neticesinde 27.05.2019 Alancık Mahallesi'nde Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve ceset parçaları bulunmuştur. Ceset parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesi neticesinde bunların Ecrin Kurnaz'a ait olduğu tespit edilmiştir. Ecrin Kurnaz'ın kaybolması ve ölümüyle ilgili olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme suçlarından devam eden soruşturma süresince maddi gerçeğin aydınlatılması amacıyla bilgi sahibi olduğu değerlendirilen şahısların ifadelerine başvurulmuş, mağdurun bulunabileceği tüm adreslerde canlı arama, iz takip ve kadavra köpeklerinin de katılımıyla 3 farklı zamanda arama işlemi gerçekleştirilmiş, olaya ilişkin 13 ayrı bilirkişi raporu temin edilmiş, 11 şüpheli hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulanmış, 28 şüpheliye ait 20.118 satırdan ibaret HTS kayıtları incelenmiştir.





"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR"

Devam eden soruşturmada şüpheliler hakkındaki iletişimin dinlenmesi tedbiri sırasında bazı şüphelilerin mevcut soruşturma haricinde ayrıca fuhuşa teşvik suçunu işledikleri yönünde şüphe uyandıran deliller elde edilmesi nedeniyle bu şüpheliler hakkında ayrıca fuhuşa teşvik suçundan iletişimin dinlenmesi tedbiriyle birlikte soruşturma işlemlerine devam edilmiştir. Soruşturma işlemleri sonucunda 2 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan, 3 şüpheli hakkında fuhuşa teşvik suçundan, 1 şüpheli hakkında ise kasten öldürme ve fuhuşa teşvik suçlarından gözaltı kararı verilmiştir. Ecrin Kurnaz'ın kaybolması ve ölümü olayının aydınlatılması ve maddi gerçeğin açığa çıkarılması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığımzca soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur"