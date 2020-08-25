Eczaneye giren şüpheli, ortalığı birbirine kattı

Sinirlerine hakim olamayan şüpheli, eczacıyı da hedef alarak, elindeki bir paketi attı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansırken; Türk Eczacılar Birliği o şüphelinin bulunmasını istedi.

Türk Eczacılar Birliği'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri, bu kadarına ‘pes’ dedirtti.

27 Temmuz 2020 tarihinde ili ve bölgesi belirtilmeyen eczaneye giren şüpheli, saniyeler sonra olay çıkardı.

NE VAR NE YOK FIRLATTI

Masa başında bulunan malzemeleri fırlatan şüpheli, sonrasında elindeki bir paketi de eczacıya attı.

Yanındaki kadının sakinleştiremediği şüpheli, eczaneden çıkarken bile sağa sola saldırdı.

Eczane çalışanlarına saldırı anı İZLE

TEB: ŞİDDETE HİÇBİR SAĞLIK ÇALIŞANINI KURBAN VERMEYECEĞİZ

Türk Eczacılar Birliği, bu anları paylaşarak hukuki işlem başlatılmasını istedi. TEB’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Pandemi mücadelesinde eczanelerimizdeki en yakın çalışma arkadaşlarımız olan eczane çalışanlarımızdan birinin izlediğiniz görüntülerde olduğu gibi, insan olma vasıflarını kaybetmiş kişi tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmasını kabul etmiyoruz. Sağlıkta şiddete hiçbir sağlık çalışanını kurban vermeyeceğiz! Sağlıkta şiddetin normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Türk Eczacıları Birliği olarak gerekli hukuki yaptırımların yerine getirilmesini talep ediyor, konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz.”