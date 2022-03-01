Eda Nur Kaplan davası: Tutuklu sanıklar savunma yaptı

18 yaşındaki Eda Nur Kaplan’a tecavüzle suçlanan sanıklar, mahkemede kendini savundu. Tutuklulardan Yusuf Güzelyurt, “O gün benim tek suçum alkollü araç kullanmaktı” dedi.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir binanın 15’inci katından atlayarak intihar eden Eda Nur Kaplan’ın (18) ölümünden önce cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla görülen davaya devam edildi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Arduçoğlu’nun yanı sıra Kaplan’ın annesi, kardeşi ve tanıklar salonda hazır bulundu.

“POLİSE GİDERİZ DİYE TEHDİT EDİLDİM”

Duruşmada söz verilen Mehmet Arduçoğlu, Eda Nur Kaplan’ın ve ablasının verdikleri ifadelerin sürekli çelişki halinde olduğunu söyleyerek, “Ben kimseye zorla bir şey yapmadım. Hastane raporları da bir zorlama olmadığını söylüyor. Ben ona otelde bir şey yapsam bir çığlık atsa her yerde polis var zaten. Eğlenirlerken hiç şikayetleri olmadı, sonradan ortaya bir yalan attılar. Tutukluluğumu uzatmak için dosyaya sürekli bir şey eklemeye çalışıyorlar. ‘Polise gideriz’ diye tehdit ettiler ben de ‘size polis varsa bana da var’ dedim. Zaten ablasının da ifadeleri hep çelişkili. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum.” diye konuştu.

“TEK SUÇUM ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK”

Kaplan’ın, kendisinden şikayetçi olmadan birkaç gün önce kendisine ‘iyi olacağız’ diye mesaj attığını belirten tutuklu sanık Yusuf Güzelyurt ise “Tanışmamızdan, eğlenmemize oradan da otele gitmemize kadar hiçbir zorlama olmadı. Kamera kayıtlarında da her şey ortada. Hepsinde Eda Nur Kaplan kendinde. O gün benim tek suçum alkollü araç kullanmak. Başka hiçbir suçum yok. Mağdur o gün her şeyi hatırlıyor sonradan hiçbir şey hatırlamadığını söylüyor. Hatta polise gitmeden önce mesajlaştık ‘İyi olacağız’ diye yazdı bana.” ifadelerini kullandı.

ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER DOSYAYA EKLENECEK

Sanıkların beyanlarını dinleyen mahkeme, Eda Nur’un ablası Güler Kaplan’ın olayın yaşandığı gün eğlence mekanında çektiği videonun dosyaya dahil edilmesine, cep telefonunun bilirkişi tarafından incelenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

EN AZ 18 YIL CEZA ALMALARI İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında Güzelyurt ve Arduçoğlu hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin en az 18 yıl cezalandırılmaları isteniyor.

“HAKKIMI YERDE BIRAKMAYIN”

Öte yandan Eda Nur'un, intihardan önce cep telefonundan annesine “Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen.” mesajını gönderdiği belirlenmişti.