Edanur Kaplan’a cinsel saldırı davasında, 2 sanık için 18 yıl hapis istendi

15’inci kattan atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Edanur Kaplan’a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Ardıçoğlu ve Yusuf Güzelyurt hakkında, 18 yıla kadar hapis istendi.

Ankara’da, 7 Ağustos 2021 tarihinde 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının 15'inci kattaki evinin balkonundan atladı.

Yaşamına son veren Kaplan’ın, olayın öncesinde annesine bıraktığı not ortaya çıktı. Kaplan’ın, “Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen.” ifadeleri son mesajı oldu.

Kaplan’ın ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.

DHA’nın haberine göre, Kaplan’ın 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu gözaltına alınıp, tutuklandı.

Yargılama devam etti

Sanıklar hakkında, nitelikli cinsel saldırı suçundan dava açıldı. Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada, tutuklu sanık Mehmet Ardıçoğlu, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken, önceki duruşmada tahliye edilen, ancak başka bir suçtan hükümlü olan Yusuf Güzelyurt ise salonda hazır bulundu.

Eda Nur Kaplan'ın annesi Fatma Polatoğlu ve taraf avukatları da salonda yer aldı.

Savcı 18 yıla kadar hapis cezası istedi

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, tüm soruşturma ve kovuşturma aşamaları birlikte değerlendirildiğinde, Eda Nur Kaplan'ın alkolün de etkisiyle kendini savunamayacak durumda olduğu ve olayların akışını kontrol edecek durumda bulunmadığına dikkat çekerek, sanıkların 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işlediklerinin sabit olduğunu söyledi.

Sanıkların, 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

9 aydır tutuklu olduğunu belirten tutuklu sanık Mehmet Ardıçoğlu, "Gelen raporların hepsinde benim aleyhime bir şey yok. Sosyal medya ve televizyon programları üzerinden bu duruma geldik. Tahliye talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapmaları için avukatlara ek süre verip, Ardıçoğlu'nun tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.