Edirne günlerdir susuz! Vatandaşlar isyan etti: Banyo yapamıyoruz Geçtiğimiz gün başlayan su sıkıntısının devam ettiği kentte vatandaşlar, içme suyunu marketlerden temin ederken, evde kullanacağı günlük su ihtiyacını ise mahalle çeşmeleri ve camilerden karşılıyor.

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İHA

CHP yönetimindeki bir ilde daha hizmet yetersizliği yaşanıyor.

Edirne'nin bazı bölgelerinde 10, bazı bölgelerinde ise 5 gündür suların kesik olduğu belirtildi.

Kimi ilçelerde ise su çamurlu akıyor.

Su kuyruğuna giriyorlar

Bunun üzerine vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak adına mahalle çeşmelerinde ve camilerde su kuyruğuna giriyor.

Günlerdir sorunun çözülmesini bekleyen Edirneliler, yaşanan durum karşısında belediyeye tepki gösterdi.

Belediyeye tepki yağıyor

Öte yandan vatandaşlar, hastalık kapma endişesi de yaşıyor. Orhan Akbaş isimli vatandaş, suların 10 gündür kesik olduğunu sadece belli aralıklarla çok az miktarda geldiğini belirtti.

Ne yollarda ne de sularda hayır bulamadıklarını söyleyen Akbaş, yapılan hizmetlerin de seçim yatırımı olduğunu savundu.

"Söyleyin yapsın bunları.."

Çocukların banyo yapamadığını, bulaşık ve çamaşırların yıkanmadığını ifade eden Meryem Demir ise Belediye Başkanı Recep Gürkan'a seslendi.

"Beyefendiye söyleyin yapsın bunları, yoksa biz pislikten korona olacağız." diyerek suların kesik olmasına tepki gösteren mahalle sakini Demir, ihtiyaçlarını karşılamak için hazır su kullandıklarını aktardı.

"Gelen su da simsiyah bulanık geliyor"

"21. yüzyılda böyle rezillik olmaz" diyerek yaşanan su kesintileri ve çeşmelerden akan çamurlu suya tepki gösteren vatandaşlardan Recep Orak, "Yok dubaları kırmışlar, hepsi yalan. Su geliyor, bulanık geliyor. O zaman demek ki Edirne'ye su geliyor. Arıtma tesisini biliyoruz, süper bir arıtma tesisi var. Neden bulanık akıyor, kum çamur. Boruların içini doğru düzgün temizlemiyor çalışanlar. 5 günden beri su yok. Gelen su da simsiyah bulanık geliyor. Akan bu kirli suyla banyo bile yapamadım." dedi.

Su geldiğinde kahve akıyormuş gibi bir renk olduğunu belirten İpek Sent, 5 gündür su olmadığını ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını söyledi.

"Bir bardak bile yıkayamıyorsun"

Suların çamurlu aktığını söyleyen Gülşen Çilli, "Devamlı dışarıdan su alıyoruz. Ne çayını yapmaya, ne yemeğine koymaya hiçbir şeye kullanamıyoruz. Çamurlu akıyor. Bir bardak bile yıkayamıyorsun. Düzeltmeye çalışıyorlar. Koca çarşı çamur içinde." diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)