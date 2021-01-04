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    Edirne merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

    FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 04.01.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 17:12
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    Edirne merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

    Eli kanlı FETÖ ile mücadele kararlı bir şekilde devam ediyor.

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütünün "Avukat mahrem yapılanması", "Askeri mahrem yapılanması" ile diğer mahrem yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, Edirne merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

    26 GÖZALTI

    Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheli, Edirne merkez olmak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat, Konya, Bayburt, Trabzon, Isparta ve Siirt illerinde gözaltına alındı.

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