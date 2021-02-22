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    Edirne merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli aranıyor

    Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
    • AA
    • 22.02.2021 - 13:57
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 14:30
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    Edirne merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli aranıyor

    Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

    Zanlılar arasında ihraç edilen akademisyen, doktor, askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan 2 komiserin de bulunduğu öğrenildi.

    11 İLDE OPERASYON

    Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Erzincan, Samsun, Düzce, Aydın, Çanakkale, Ağrı ve Adıyaman'da başlatılan operasyon sürüyor.

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