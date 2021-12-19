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    Edirne merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

    Emniyet güçlerinin düzenlediği FETÖ'nün, mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
    • AA
    • 19.12.2021 - 13:39
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 13:41
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    Edirne merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

    Emniyet güçlerinin FETÖ örgütlerine yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

    Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 hafta önce Ankara, İstanbul, Malatya, Bursa, Samsun, Trabzon ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

    12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    6 KİŞİ TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.N.Y, Z.K, O.B, U.Ö, F.U. ve M.E.Ş. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Edirne merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu #1

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