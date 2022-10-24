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    Edirne polisi kaçakçılara göz açtırmıyor: 5 milyon liralık operasyon

    Edirne'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.
    • 24.10.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 14:56
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    Edirne polisi kaçakçılara göz açtırmıyor: 5 milyon liralık operasyon

    Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, başarılı bir operasyona daha imza attı.

    Polis ekipleri, kaçak ürüne yönelik yaptıkları çalışma sonucunda Y.A. idaresindeki araçta ve kamyonete yolcu olarak bulunan M.Ç ve E.Ö. isimli şahıslar üzerinde arama yaptı.

    Çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

    Yapılan aramada bir milyon 152 bin adet sigara filtresi, 3 bin adet markasız gözlük, 50 bin adet içi boş makoron, 7 bin 488 adet farklı markalarda elektronik sigara,180 adet elektronik sigara başlığı, 350 adet elektronik sigara ateşleyicisi olmak üzere piyasa değeri 5 milyon lira olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

    Şüpheli şahıslar Y. A., M. Ç. ve E. Ö. gözaltına alındı.

    İHA'nın aktardığına göre olayla ilgili inceleme sürüyor.

    Edirne polisi kaçakçılara göz açtırmıyor: 5 milyon liralık operasyon #1

    Edirne polisi kaçakçılara göz açtırmıyor: 5 milyon liralık operasyon #2

    Edirne polisi kaçakçılara göz açtırmıyor: 5 milyon liralık operasyon #3

    Edirne polisi kaçakçılara göz açtırmıyor: 5 milyon liralık operasyon #4

    Edirne polisi kaçakçılara göz açtırmıyor: 5 milyon liralık operasyon #5


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