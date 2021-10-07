Edirne sınırında tır kuyrukları uzadı

Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla geçmek isteyen kaçak göçmenlerin tır dorselerine binmesi, denetimleri artırdı. Sınır kapılarında bekleyen tırlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Edirne ve Bulgaristan arasındaki Kapıkule ile Hamzabeyli sınır kapılarında, kaçak göçmenlere yönelik denetimler artırıldı.

Son dönemlerde kaçak göçmenlerin, tırların brandalarını kesip dorselerine binerek Avrupa ülkelerine geçmeye çalışma olaylarında artış gözlendi.

EDİRNE VALİLİĞİ YAZI GÖNDERDİ

Edirne Valiliği, tır parkı tesislerine, kaçak göçmenlerin girişinin engellenmesi için beton duvar üzerine 2,5 metre yükseklikte tel çekmelerini istedi.

Valilik ayrıca, kaçak göçmenlerin tırlara yaklaşmasını engellemek için her tesisin güvenlik personeli çalıştırmasını, gönderdiği yazıyla duyurdu.

TIR KUYRUĞU 10 KİLOMETREYİ BULDU

Bulgaristan, kaçak göçmenlerin ülkeye girişini engellemek için tırlardaki kontrolleri sıklaştırınca, tır kuyrukları kilometrelerce uzadı.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki parklarda 1500'e yakın tır sürücüsü çıkış yapmak için beklerken, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 10 kilometreyi buldu.

Tır sürücüleri yaşanan yoğunluğun Bulgar gümrük görevlilerin denetimlerini artırmasından kaynaklandığını ifade ederken, Türk tarafındaki gümrük yetkilileri ise yoğunluğun ülkenin artan ihracatından kaynaklandığını kaydetti.

“ARACIMIZDA GÖÇMEN ÇIKARSA TIRLARIMIZI GERİ ÇEVİRİYORLAR”

Romanya'ya ihracat yükü taşıyan sürücülerden Kamil Aldı, yaşanan yoğunluğa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bulgaristan, gümrük kapılarında tırlarımızda göçmen çıkması nedeniyle denetimlerini artırdı. Denetimler arttı ama bizim Türkiye'den gelen tırlarımızda göçmen yine de çıkıyor. Aracımızda göçmen çıkarsa tırlarımızı geri çeviriyorlar. Tabii bu çalışmalar olunca kuyruk da uzuyor.

Edirne ve Bulgaristan sınırında tır kuyrukları uzadı VİDEO



“UYUMADAN TIRLARIMIZ BAŞINDA NÖBET TUTUYORUZ”

Normalde hafta sonu kuyruk olurdu ama şimdi Bulgaristan denetimi artırınca hafta içi pazartesi, salı ve çarşamba günleri de yoğunluk oluyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda hafta içi dahil 15-20 kilometre tır kuyruğu oluyor şu anda. Bu yoğunluk da Bulgaristan'ın göçmen nedeniyle denetimi artırmasından kaynaklanıyor. Bizler de tır dorselerine göçmenlerin binmesini önlemek için sabaha kadar uyumadan tırlarımızın başında nöbet tutuyoruz.





“KAÇAK GÖÇMENLERİ BİN VE 2 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA TIRLARA BİNDİREN ORGANİZATÖRLER VAR”

Bursa'dan aldığı yükü Romanya'ya götürmek için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen ve 3 gündür sınırda çıkış yapmak için beklediğini söyleyen sürücü Enver Ulukaya da şu ifadeleri kullandı:

"Edirne ve Çanakkale bölgelerinde göçmenleri 1000 ve 2 bin dolar karşılığında tırlara bindiren organizatörler var.

“DORSENİN HER İKİ TARAFINA DA ŞİŞ SOKUYORLAR”

Benim tıra kaçak göçmen bindirilmek istenirken yakaladım, bana silah doğrultular. Avrupa ülkelerine yasa dışı yollardan gitmek isteyen göçmenlerin tıra gizli binip kaçışları arttı. Bu nedenle Bulgaristan denetimini artırdı çünkü sıkıntıyı Bulgaristan yaşıyor. Bulgaristan tarafına girdiğinizde dorsenin her iki tarafına şiş sokuyorlar; göçmen var mı, yok mu diye hatta X-ray cihazına sokuyorlar. Bu şekilde ülkelerine giriş yapıyoruz. Ben 3 gün oldu hala burada bekliyorum.”