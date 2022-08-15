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- Edirne'de 110 yabancı uyruklu göçmen sınır dışı edildi
Edirne'de 110 yabancı uyruklu göçmen sınır dışı edildi
Güvenlik güçlerince yakalanan 110 yabancı uyruklu göçmenin, işlemlerinin ardından charter seferi ile ülkelerine gönderileceği belirtildi.
- 15.08.2022 - 13:22
Son dönemde artış gösteren düzensiz göç ile mücadele sürüyor.
Bu kapsamda güvevlik güçleri, denetimlerini artırarak binlerce kaçak göçmeni tespit etmeye devam ediyor.
110 göçmen yakalandı
Son olarak Edirne'de ekipler tarafından yakalanan 110 yabancı uyruklu göçmen, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Edirne'de 110 yabancı uyruklu göçmen sınır dışı edildi VİDEO
İstanbul Havalimanı'na gönderildi
Burada tamamlanan işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere yola çıkarılan göçmenler, jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı'na gönderildi.
Charter seferi ile ülkelerine döndüler
İHA'nın aktarımına göre; yabancı uyruklu göçmenlerin charter seferi ile ülkelerine gönderileceği belirtildi.