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    Edirne'de 12 yaşındaki Umut'a saldıran sokak köpekleri kamerada

    Marketten çıktığı esnada 7-8 köpeğin saldırısına uğrayan Umut Öz, çevredekilerin yardımıyla facianın eşiğinden döndü. Olay yerine gelen ekipler küçük çocuğun ağır yaralandığını belirledi.
    • 22.10.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 16:44
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    Edirne'de 12 yaşındaki Umut'a saldıran sokak köpekleri kamerada

    Başıboş köpekler her geçen gün başka bir olayla gündeme geliyor...

    Bu kez görüntülerin adresi Edirne.

    Enez ilçesinde bir marketten alışveriş yapan 12 yaşındaki Umut Öz, dışarı çıktığı sırada 7-8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

    Köpekleri uzaklaştırdılar

    Elindeki poşetlerle kendisini korumaya çalışan Öz'ün yardımına çevredekiler koştu.

    Duyarlı vatandaşlar köpekleri uzaklaştırırken durumu ihbar etti.

    Edirne de 12 yaşındaki Umut a saldıran sokak köpekleri kamerada #1

    Ağır yaralandı

    Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı tespit edilen Öz'ü ambulansla hastaneye sevk etti.

    Edirne'de 12 yaşındaki Umut'a saldıran sokak köpekleri kamerada VİDEO

    İnceleme başlatıldı

    O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    DHA'nın aktarımına göre; polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Edirne de 12 yaşındaki Umut a saldıran sokak köpekleri kamerada #2

    Edirne de 12 yaşındaki Umut a saldıran sokak köpekleri kamerada #3

    Edirne de 12 yaşındaki Umut a saldıran sokak köpekleri kamerada #4

    Edirne de 12 yaşındaki Umut a saldıran sokak köpekleri kamerada #5

    Edirne de 12 yaşındaki Umut a saldıran sokak köpekleri kamerada #6


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