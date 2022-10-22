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- Edirne'de 12 yaşındaki Umut'a saldıran sokak köpekleri kamerada
Edirne'de 12 yaşındaki Umut'a saldıran sokak köpekleri kamerada
Marketten çıktığı esnada 7-8 köpeğin saldırısına uğrayan Umut Öz, çevredekilerin yardımıyla facianın eşiğinden döndü. Olay yerine gelen ekipler küçük çocuğun ağır yaralandığını belirledi.
- 22.10.2022 - 16:24
- Güncelleme : 22.10.2022 - 16:44
Başıboş köpekler her geçen gün başka bir olayla gündeme geliyor...
Bu kez görüntülerin adresi Edirne.
Enez ilçesinde bir marketten alışveriş yapan 12 yaşındaki Umut Öz, dışarı çıktığı sırada 7-8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Köpekleri uzaklaştırdılar
Elindeki poşetlerle kendisini korumaya çalışan Öz'ün yardımına çevredekiler koştu.
Duyarlı vatandaşlar köpekleri uzaklaştırırken durumu ihbar etti.
Ağır yaralandı
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı tespit edilen Öz'ü ambulansla hastaneye sevk etti.
Edirne'de 12 yaşındaki Umut'a saldıran sokak köpekleri kamerada VİDEO
İnceleme başlatıldı
O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
DHA'nın aktarımına göre; polis, olayla ilgili inceleme başlattı.