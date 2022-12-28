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    Edirne’de, 16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı

    16 yaşındaki F.K., annesi Banu K.’yi tartışma sırasında sırtından bıçaklayarak ağır yaralandı. Banu K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
    • 28.12.2022 - 14:00
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    Edirne’de, 16 yaşındaki çocuk annesini bıçakladı

    Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Ayvalı Sokak'taki tek katlı evde dün akşam saatlerinde, 16 yaşındaki F.K. adlı erkek çocuğu, annesi Banu K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

    Tartışmanın büyümesiyle F.K., annesini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hayati tehlikesi sürüyor

    DHA’nın haberine göre; ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Banu K., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. F.K. ise polis merkezine götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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