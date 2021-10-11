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    Edirne'de 17 yaşındaki genç, konfeksiyon mağazası soydu

    17 yaşında bir konfeksiyon mağazasından hırsızlık yaptığı ve otomobil çaldığı gerekçesiyle aranan C.K., hırsızlık suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 11.10.2021 - 19:00
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 19:04
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    Edirne'de 17 yaşındaki genç, konfeksiyon mağazası soydu

    Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi’ndeki Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi’ndeki hırsızlığa ilişkin çalışma başlattı.

    Ekipler, bir mağaza ile otomobilden hırsızlık yapan, ayrıca mala zarar verme suçundan da firari olarak aranan 17 yaşındaki C.K.’yi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları çevresinde yakalayarak gözaltına aldı.

    TUTUKLANDI

    C.K.’nin çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Edirne'de 17 yaşındaki genç, konfeksiyon mağazası soydu VİDEO

    HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

    C.K.’nin konfeksiyon mağazasından yaptığı hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Edirne de 17 yaşındaki genç, konfeksiyon mağazası soydu #1

    Edirne de 17 yaşındaki genç, konfeksiyon mağazası soydu #2

    Edirne de 17 yaşındaki genç, konfeksiyon mağazası soydu #3

    Edirne de 17 yaşındaki genç, konfeksiyon mağazası soydu #4

    Edirne de 17 yaşındaki genç, konfeksiyon mağazası soydu #5

    Edirne de 17 yaşındaki genç, konfeksiyon mağazası soydu #6

    Edirne de 17 yaşındaki genç, konfeksiyon mağazası soydu #7

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