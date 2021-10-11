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Edirne'de 17 yaşındaki genç, konfeksiyon mağazası soydu

Edirne'de 17 yaşındaki genç, konfeksiyon mağazası soydu

17 yaşında bir konfeksiyon mağazasından hırsızlık yaptığı ve otomobil çaldığı gerekçesiyle aranan C.K., hırsızlık suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.