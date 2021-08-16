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    Edirne’de 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada öldü

    Otomobille motosikletin çarpışması sonucu, 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
    • İHA
    • 16.08.2021 - 14:11
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 15:04
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    Edirne’de 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada öldü

    Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Kavak Mahallesi Bülent Çakır Caddesi'nde, 17 yaşındaki Orçun Gülçin’in idaresindeki 22 ABA 140 plakalı motosiklet ile ismi öğrenilemeyen sürücünün yönetimindeki FY 555 WB plakalı otomobil çarpıştı.

    Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Gülçin, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KURTARILAMADI

    Gülçin, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Edirne’de 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada öldü #1

    Edirne’de 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada öldü #2

    Edirne’de 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada öldü #3

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