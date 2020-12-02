Edirne'de 170 kişiye 216 bin lira koronavirüs cezası

Jandarma ekipleri, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara ceza uyguladı.

Edirne'de, Jandarma ekipleri tarafından geçen ay koronavirüs denetimleri yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, koronavirüs tedbirleriyle ilgili belde, köy ve sahillerde denetimlerde bulundu.

KURALLARA UYMAYANLARA 216 BİN LİRA CEZA VERİLDİ

Ekipler, maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 142 kişiye 127 bin 800 TL, karantina kuralına uymayan 28 kişiye ise 88 bin 200 TL olmak üzere toplam 170 kişiye 216 bin TL ceza uyguladı.

28 KİŞİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Öte yandan karantina kuralını ihlal eden 28 kişinin haklarında adli işlem yapılarak, KYK yurduna yerleştirildiği belirtildi.