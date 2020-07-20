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    Edirne'de 2 kişiye otomobili ile çarpan sürücü kaçtı

    Hızla giden otomobilin çarptığı 2 yaya ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 20.07.2020 - 17:57
    • Güncelleme : 20.07.2020 - 17:57
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    Edirne'de 2 kişiye otomobili ile çarpan sürücü kaçtı

    Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'ne bağlı Horozlu Bayırı Sokak'ta plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil, sokak üzerinde yürüyen 2 yaya ile ardından bir otomobile çarptı.

    Sürücü, kaza sonrası arkasına bile bakmadan olay yerinden hızla kaçtı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, yerde yatan ve durumu ağır olduğu belirtilen yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

    Edirne'de 2 kişiye otomobili ile çarpan sürücü kaçtı #1

    KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

    Polis, olay yerinde geniş kapsamlı inceleme yaparak, kaçan sürücüyü yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

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