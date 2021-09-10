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    Edirne'de 4 kişiye cinsel tacizden gözaltı

    Edirne'de sokak ortasında vatandaşlara cinsel organını gösterip, tacizde bulunduğu iddia edilen Fas uyruklu 4 erkek gözaltına alındı.
    • DHA
    • 10.09.2021 - 14:56
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 15:12
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    Edirne'de 4 kişiye cinsel tacizden gözaltı

    Edirne'de Dilaverbey Mahallesi'nde yabancı uyruklu gruptan bir erkeğin, sokak ortasında vatandaşlara cinsel organını gösterip tacizde bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

    FAS UYRUKLU 4 ŞAHIS, VATANDAŞLARI TACİZ ETTİ

    Ekipler, yaptığı araştırmayla Saraçlar Caddesi üzerinde 4 kişiyi gözaltına aldı.

    Vatandaşların da teşhis ettiği, Fas uyruklu oldukları belirtilen 4 kişi emniyete götürüldü.

    CİNSEL ORGANLARINI GÖSTERDİLER

    Mahallede yaşayan A.K. adlı erkek, bu kişilerin kendisine cinsel organını gösterip kaçtığını belirterek, "Biz de ne oluyor falan dedik kaçmaya başladılar. Arkalarından koştuk ama yakalayamadık. Şikayetçiyim." dedi.

    Edirne de 4 kişiye cinsel tacizden gözaltı #1

    Edirne de 4 kişiye cinsel tacizden gözaltı #2

    Edirne de 4 kişiye cinsel tacizden gözaltı #3

    Edirne de 4 kişiye cinsel tacizden gözaltı #4

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