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    Edirne’de 5 kişi, kumar oynadığı gerekçesiyle para cezası aldı

    Kahvehaneye düzenlenen baskında kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 9 bin 95 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynayanların birinin üzerinde de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
    • DHA
    • 14.03.2022 - 17:33
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    Edirne’de 5 kişi, kumar oynadığı gerekçesiyle para cezası aldı

    Edirne'deki Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Çarşı ve Mahalle Bekçi ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kahvehanede kumar oynatıldığını belirledi.

    Polisin yaptığı baskında kumar oynayan 5 kişi yakalandı. Polis, masada bulunan iskambil kağıtları ile 600 liraya el koydu.

    9 BİN 95 LİRA CEZA KESİLDİ

    Kumar oynayan 5 kişiye ‘Kabahatler kanununa muhalefet’ suçundan toplam 9 bin 95 lira idari para cezası uygulandı.

    SİLAHLI ŞÜPHELİYE İDARİ İŞLEM

    Baskın sırasında kumar oynayan bir kişinin üzerinde de ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

    Edirne’de 5 kişi, kumar oynadığı gerekçesiyle para cezası aldı #1


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