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- Edirne’de 5 kişi, kumar oynadığı gerekçesiyle para cezası aldı
Edirne’de 5 kişi, kumar oynadığı gerekçesiyle para cezası aldı
Kahvehaneye düzenlenen baskında kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 9 bin 95 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynayanların birinin üzerinde de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
- DHA
- 14.03.2022 - 17:33
Edirne'deki Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Çarşı ve Mahalle Bekçi ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kahvehanede kumar oynatıldığını belirledi.
Polisin yaptığı baskında kumar oynayan 5 kişi yakalandı. Polis, masada bulunan iskambil kağıtları ile 600 liraya el koydu.
9 BİN 95 LİRA CEZA KESİLDİ
Kumar oynayan 5 kişiye ‘Kabahatler kanununa muhalefet’ suçundan toplam 9 bin 95 lira idari para cezası uygulandı.
SİLAHLI ŞÜPHELİYE İDARİ İŞLEM
Baskın sırasında kumar oynayan bir kişinin üzerinde de ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.