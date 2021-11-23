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    Edirne'de 7 bin 66 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

    Polis ekiplerince adrese yapılan baskında, farklı marka ve gramajlarda, gümrük kaçağı 7 bin 66 cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şüpheli ise serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 23.11.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 18:11
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    Edirne'de 7 bin 66 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

    Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, G.Ö.'nün cinsel içerikli ürünleri Dilaverbey Mahallesi'ndeki adreste depoladığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    7 BİN 66 ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN

    Burada yapılan aramada, farklı marka ve gramajlarda gümrük kaçağı 7 bin 66 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

    SERBEST KALDI

    Gözaltına alınan G.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Edirne de 7 bin 66 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi #1

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