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- Edirne'de 7 bin 66 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Edirne'de 7 bin 66 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Polis ekiplerince adrese yapılan baskında, farklı marka ve gramajlarda, gümrük kaçağı 7 bin 66 cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şüpheli ise serbest bırakıldı.
- DHA
- 23.11.2021 - 17:49
- Güncelleme : 23.11.2021 - 18:11
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, G.Ö.'nün cinsel içerikli ürünleri Dilaverbey Mahallesi'ndeki adreste depoladığı bilgisi üzerine harekete geçti.
7 BİN 66 ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN
Burada yapılan aramada, farklı marka ve gramajlarda gümrük kaçağı 7 bin 66 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
SERBEST KALDI
Gözaltına alınan G.Ö., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.