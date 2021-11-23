Haberler

3. Sayfa Haberleri

Edirne'de 7 bin 66 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Edirne'de 7 bin 66 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Polis ekiplerince adrese yapılan baskında, farklı marka ve gramajlarda, gümrük kaçağı 7 bin 66 cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, gözaltına alınan bir şüpheli ise serbest bırakıldı.