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    Edirne'de akli dengesi bozuk kişi, yayaya saldırdı

    Akli dengesi yerinde olmayan ve yarı çıplak dolaşarak yoldan geçen kişiye yumruk atan şahıs, çevredekiler tarafından linç edilmek istendi.
    • DHA
    • 12.08.2020 - 11:43
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    Edirne'de akli dengesi bozuk kişi, yayaya saldırdı

    Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Büyük Cami Mahallesi'nde, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve yarı çıplak halde caddede dolaşan Ö.V., yoldan geçen İ.Ç.'ye saldırarak yumruk attı.

    Bu sırada çevredekiler, Ö.V.'ye tepki gösterdi.

    GÖZALTINA ALINIP, SERBEST KALDI

    Kısa süreli gerginlik, olay yerine gelen polis ekiplerince yatıştırıldı. Bölgeden yürüyerek, uzaklaşan Ö.V., bir süre sonra polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

    Akli dengesi yerinde olmadığı için ifadesi alınmayan şüpheli, hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem yapılarak, serbest bırakıldı.

    Edirne'de akli dengesi bozuk kişi, yayaya saldırdı

    SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

    Ö.V.'nin, cuma günü de Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde çıplak yürürken polis tarafından yakalandığı ve daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Öte yandan Ö.V.'nin, tedavi edilmek üzere hastaneye yatırılması için savcılıkça çalışma yapıldığı belirtildi.

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    Edirne de akli dengesi bozuk kişi, yayaya saldırdı #2

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    Edirne de akli dengesi bozuk kişi, yayaya saldırdı #5

    Edirne de akli dengesi bozuk kişi, yayaya saldırdı #6

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