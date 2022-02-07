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    Edirne'de alkollü sürücü polisleri kandırmaya çalıştı

    Edirne'de trafik ekiplerinin denetim yaptığını görünce kaçmaya çalışırken yakalanan alkollü sürücü, önce alkollü olmadığını, sonra da polisleri kandırmak için öyle söylediğini belirtti.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 09:46
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    Edirne'de alkollü sürücü polisleri kandırmaya çalıştı

    Edirne'de alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, denetim gerçekleştirildi.

    Uygulama noktasına gelen araçları tek tek durduran ekipler, sürücülerden ehliyet ve ruhsat isteyerek alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı.

    MANEVRA YAPIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

    Alkollü sürücülere gerekli işlemler yapıldı.

    Uygulama noktasını görünce geri manevra yapıp kaçmaya çalışan bir araç sürücüsü yakalandı.

    "KANDIRMAK İÇİN ÖYLE SÖYLEDİM"

    Polis kontrolünde uygulama noktasına getirilen alkollü sürücü İbrahim Y., polis ekiplerine alkollü olmadığını, çiftlikten geldiğini söyledi.

    Alkol ölçümünde alkollü olduğu tespit edilen sürücü, bu kez de polisleri kandırmak için böyle konuştuğunu belirtti.

    Edirne'de alkollü sürücü polisleri kandırmaya çalıştı VİDEO

    Edirne de alkollü sürücü polisleri kandırmaya çalıştı #1

    Edirne de alkollü sürücü polisleri kandırmaya çalıştı #2

    Edirne de alkollü sürücü polisleri kandırmaya çalıştı #3


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