Aynı yöne giden tıra arkadan çarpan alkollü tır şoförü, önünde seyreden otomobilin geç sinyal verdiğini iddia etti.

Edirne Lalapaşa yolunda, Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan gece saatlerinde yurda giriş yapan alkollü sürücü Ahmet Çayır’ın kullandığı PB0727PT plakalı tır, önünde seyreden Bilgin Mustafa İdriz’in kullandığı T1154EB plakalı tıra çarptı.

Kazada, alkollü sürücü Çayır’ın kullandığı tırın çekici kısmı yoldan çıkarak sağ tarafta bulunan tarlalık alana girdi.

1 SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Çayır, kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, çarpışmanın etkisiyle diğer sürücü İdriz ise hafif yaralandı.

Edirne'de alkollü sürücü tıra çarptı VİDEO









SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan tır sürücüsü İdriz’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TIR SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Sol şeritten normal hızda ilerlerken, önündeki tırdan sol yöne ani sinyal verildiğini iddia eden alkollü sürücü Ahmet Çayır, tır önüne kırılınca vurduğunu söyledi.

Yapılan kontrollerde Çayır’ın 154 promil alkollü olduğu belirlendi.











