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    Edirne'de alkollü sürücünün çarptığı Ümit kurtarılamadı

    Yol kenarında duran 10 yaşındaki çocuk, kontrolden çıkan otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 25.05.2021 - 13:06
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 13:12
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    Edirne'de alkollü sürücünün çarptığı Ümit kurtarılamadı

    Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kapucu Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde, A.S.'nin kullandığı 22 LM 340 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki minibüs durağına daha sonra yan tarafında duran 10 yaşındaki Ümit Azgın’a çarptı.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Minik Ümit ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Azgın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.  Azgın’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

    SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

    Polis tarafından gözaltına alınan sürücü A.S.’nin, yapılan testte 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Edirne de alkollü sürücünün çarptığı Ümit kurtarılamadı #1

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