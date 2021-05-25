Edirne'de alkollü sürücünün çarptığı Ümit kurtarılamadı

Yol kenarında duran 10 yaşındaki çocuk, kontrolden çıkan otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kapucu Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde, A.S.'nin kullandığı 22 LM 340 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki minibüs durağına daha sonra yan tarafında duran 10 yaşındaki Ümit Azgın’a çarptı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Minik Ümit ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Azgın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Azgın’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis tarafından gözaltına alınan sürücü A.S.’nin, yapılan testte 1.96 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.