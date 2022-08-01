Edirne’de ani sağanakta mahsur kalan aileyi AFAD kurtardı

Trakya'da beklenen kuvvetli yağışlar bölgede etkisini gösterdi. Su baskınlarının ve sokakların göle dönmesiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir aile ise piknik yaptıkları bölgede mahsur kaldı.

Edirne temmuz ayının son gününde sele teslim oldu.

Yaz sıcaklarının yaşandığı son günlerde, aşırı yağışın olduğu bölgede, su taşkınları yaşandı ve birçok dükkan, ev kullanılamaz hale geldi.

Kuvvetli yağıların ardından birçok cadde ve sokak göle dönerken şiddetli yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Piknik yaptıkları bölgede mahsur kaldılar

Öte yandan aniden bastıran şiddetli yağmurdan etkienen bir aile, bebekleri ile birlikte mahsur kaldı.

Piknik yapan aile su birikintileri ve yolların çamura dönmesiyle alandan çıkamadı. Daha sonra 112 acil çağrı merkezini arayan aile yardım istedi.

AFAD ve jandarma ekipleri aileyi kurtardı

DHA'nın aktarımına göre; İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen bölgeye giden ekipler küçük bebek ve ailesini kurtardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünün ardından aile evine götürüldü.

"Eşlerimizi ve çocuklarımızı oradan alarak bize ulaştırdılar"

Bebeğin babası Aytaç Uçak, yağmurun bir anda etkisini gösterdiğinden dolayı otomobilleriyle bulundukları bölgeden çıkamadıklarını belirterek, “Yollarda su birikintileri ve çamur oluştuğundan dolayı çıkamadık. Biz de 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedik. Jandarma ekiplerimiz bize ulaştı. Daha sonra AFAD ekipleri konumumuzu bulduğu için biz de onların yakınına geldik ve onlara yardımcı olduk. Eşim ve çocuklarım geride kaldığı için AFAD aracı oraya giderek onları kurtardılar. Burada da sağlık ekipleri tedavilerini yaptılar. Mahsur kaldığımız bölgeden ana yolla kadar yürüyerek geldik. AFAD ekipleri de eşlerimizi ve çocuklarımızı oradan alarak bize ulaştırdılar. Bize yardımcı oldukları için teşekkür ederim” dedi.

"Bebeğin maması kalmadığından dolayı yardım istedik"

Yoğun yağış nedeniyle köyde mahsur kaldıklarını ifade eden Zuhal Toksöz, “Bebeğin maması kalmadığından dolayı yardım istedik. Şu an ambulansta tedavi ediliyor. 2 tane aracımız olmasına rağmen su birikintisi ve çamurlaşan yoldan dolayı alandan çıkamadık” ifadelerini kullandı.





























