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- Edirne'de anız yangını tarlalara sıçradı
Edirne'de anız yangını tarlalara sıçradı
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle devasa boyuta ulaşarak tüm araziye yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
- İHA
- 01.08.2021 - 08:50
Edirne’nin Sazlıdere Köyü’ne yakın hasat yapılmış bir tarlada anız yangını çıktı.
Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
AYÇİÇEĞİ TARLALARI KÜL OLDU
Hasat yapılmamış Ayçiçek tarlalarıyla birlikte birçok ağaç alevlere teslim oldu.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.