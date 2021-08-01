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    Edirne'de anız yangını tarlalara sıçradı

    Şiddetli rüzgarın da etkisiyle devasa boyuta ulaşarak tüm araziye yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
    • İHA
    • 01.08.2021 - 08:50
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    Edirne'de anız yangını tarlalara sıçradı

    Edirne’nin Sazlıdere Köyü’ne yakın hasat yapılmış bir tarlada anız yangını çıktı.

    Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

    AYÇİÇEĞİ TARLALARI KÜL OLDU

    Hasat yapılmamış Ayçiçek tarlalarıyla birlikte birçok ağaç alevlere teslim oldu.

    Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

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    Edirne de anız yangını tarlalara sıçradı #7

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    Edirne de anız yangını tarlalara sıçradı #10

    Edirne de anız yangını tarlalara sıçradı #11

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