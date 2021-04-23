Edirne’de arabaların camlarını kıran hırsız yakalandı

Arabaların camlarını kırarak hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kameraları incelenerek yakalandı. Görüntülerde şahsın, hırsızlık yaptıktan sonra rahat tavırlar ile sokakta yürüdüğü görüldü.

Edirne’de son günlerde aynı yöntemle gerçekleştirilen hırsızlık olayları üzerine, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kent merkezinde gerçekleşen olaylar ile ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Her olayda park halindeki araçların camlarının kırıldığı ve başta inşaat malzemeleri olmak üzere farklı ürünlerin çalındığı tespit edildi.

KAMERALAR İNCELENDİ

Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Kimliği tespit edilen şüpheli Ş.K. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın, kameralara yansıyan görüntülerde ise rahat tavırları dikkat çekti.

Görüntülerde, çaldığı malzemelerle rahat rahat yürüyerek sokaktan ayrıldığı görüldü.