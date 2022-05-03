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    Edirne'de araç nehre düştü: 2 ölü, 1 yaralı

    Edirne'de bayram ziyareti için yola çıkan araç Tunca nehrine uçtu. Olayda karı ve koca 2 kişi ölürken, 1 kişi ise yaralandı.
    • 03.05.2022 - 00:26
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    Edirne'de araç nehre düştü: 2 ölü, 1 yaralı

    Edirne’ye bağlı Değirmenyeni köyüne bayramlaşmaya giden Ergin Akbulut’un kullandığı otomobil kontrolden çıktı ve Tunca nehrine uçtu.

    Otomobilin nehre düştüğünü fark eden 2 vatandaş nehre koştu. Yardıma gelen bir kişi ise otomobilde bulunan kişilerin abisi, annesi ve yengesini olduğunu fark etti, komşunun yardımıyla yaralıları otomobilden çıkardı.

    2 kişi kurtarılamadı, 1'i ise yaralı

    Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı 3 kişi hastanelere kaldırıldı.

    Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Ergin Akbulut ve eşi Emine Akbulut hayatını kaybetti. Annelerinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Edirne de araç nehre düştü: 2 ölü, 1 yaralı #1

    "Direksiyon hakimiyetini kaybedip nehre uçmuşlar"

    İHA'nın haberine göre, köye bayram için geldiklerini belirten Muhtar Ahmet Bolu, “Köyümüze gelen yol üzerinde direksiyon hakimiyeti kaybedip dereye uçmuş. Araçta toplam 3 kişilermiş. Aldığımız bilgilere göre 2 kişi ölmüş 1 kişi yaralanmış. Kendileri köylümüz senede 8, 10 kere köye gelen birileri. Denizli’ye çalışmak için gittiler. Kardeşi ve buradaki diğer vatandaşların yardımıyla çıkarmışlar” dedi.

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