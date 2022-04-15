Edirne’de araziye yayılan zift, 7 günde temizlendi

Bir asfalt şantiyesinde petrol bazlı bitüm malzemesinin bulunduğu deponun duvarının yıkılmasıyla çevreye yayılan 1500 ton zift, 7 günde temizlendi. Ziftin 5,5 dönümlük alana zarar verdiği belirtildi.

Edirne merkezi bağlı Hasanağa köyü mevkisinde yol yapımında kullanılan petrol bazlı 'bitüm' malzemesinin bulunduğu 5 bin tonluk deponun duvarı yıkıldı.

6 Nisan'da yıkılan duvardan sızan 1500 ton yakıt, çevreye yayıldı.

Topraktan setle durduruldu

Şantiye çalışanları, dere yatağında ilerleyen ve 30 dekar alanda etkili olan ziftin yayılımını, topraktan yaptıkları setle durdurdu.

Bölgede kepçelerle temizlik çalışması başlatılırken, firmanın da faaliyetleri durduruldu.

7 günlük çalışma bitti

DHA’nın haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ÇED raporu olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen firmaya idari yaptırım cezası kesti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, 7 gündür devam eden temizlik çalışmalarının bugün itibarıyla sona erdiğini söyledi.

“Hadisenin ilk anından itibaren ekiplerimiz intikal etmiştir”

Olayın olduğu andan itibaren tüm kurumların hızlı ve etkili reaksiyon gösterdiğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

“Hadisenin ilk anından itibaren Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz, bakanlığımızın Çevre Denetim Dairesi Başkanı'mız, Su ve Toprak Dairesi Başkanı'mız, AFAD, Jandarma Çevre Timi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gibi ekiplerimiz alana ivedilikle intikal etmiştir. Sayın Bakanımızın talimatları, Sayın Valimizin koordinasyonunda alanda hızlı ve etkili bir reaksiyon göstererek alanda zift malzemesinin kaldırılması çalışması başlatılmıştır.”

“Arazi ve dereden malzeme kaldırıldı”

Ziftin yaklaşık 5,5 dönümlük ekili araziyi etkilediğini belirten Öztürk, “Asfalt zift malzemesinin hızlı şekilde sertleşen malzeme olmasından dolayı yayıldığı ilk andan itibaren sertleşmeye başlamıştır. Dolayısıyla kısa ve dar bir alanda yayılım göstermiştir. Bu alana bakacak olursak, yaklaşık 5,5 dönümlük bir ekili alanda sirayet ettiği görülmüştür. Bugün itibarıyla alanda gördüğünüz gibi arazi ve dereden malzeme kaldırıldı, firma yetkilileri tarafından da arazinin rehabilitasyon çalışmaları yapılacaktır.” diye konuştu.

Analiz sonuçları henüz bilinmiyor

Öte yandan Öztürk, analiz için TÜBİTAK'a gönderilen malzemenin sonuçlarının henüz kendilerine ulaşmadığını kaydetti.

Edirne’de araziye yayılan zift, 7 günde temizlendi VİDEO

Ziftin temizlenmeden önceki hali