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    Edirne'de arkadaşına piknik tüpüyle saldırdı

    Tartışma yaşayan iki arkadaştan biri, piknik tüpüyle kafasına aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Saldırgan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • 31.05.2022 - 15:38
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    Edirne'de arkadaşına piknik tüpüyle saldırdı

    Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'de dükkanı olan Göksel Paçaman, yanındaki arkadaşı M.B.'yle bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı.

    İkili tartışmayı devam ettirirken, M.B. yerde bulduğu piknik tüpüyle dükkanını kilitlemek için arkasını dönen Paçaman'a saldırdı.

    Yere düşürüp kafasını tekmeledi

    Kafasından yaralanan Paçaman, kanlar içinde yere yığıldı. Öfkesi dinmeyen M.B. bu kez ise Paçaman'ın başını tekmeledi. Paçaman, çevredekiler tarafından evine götürüldü, M.B. de olay yerinden uzaklaştırıldı.

    Edirne'de arkadaşını başına piknik tüpüyle vurarak yaraladı

    Durumu ağır

    M.B., bir süre sonra Paçaman'ın evinin önüne gelip sözlü tacizde bulundu. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na durumu bildiren ve bir süre sonra da evinde fenalaşan Paçaman, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Paçaman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Şüpheli gözaltında

    DHA'nın haberine göre M.B. jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Edirne de arkadaşına piknik tüpüyle saldırdı #1

    Edirne de arkadaşına piknik tüpüyle saldırdı #2

    Edirne de arkadaşına piknik tüpüyle saldırdı #3


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