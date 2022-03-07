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    Edirne'de arkadaşının tokat attığı şahıs hayatını kaybetti

    Arkadaşının attığı tokatla bayıldıktan sonra hastanede yoğun bakıma alınan Mehmet Ramiz Nevrekop, yaşam mücadelesini kaybetti.
    • AA
    • 07.03.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 13:13
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    Edirne'de arkadaşının tokat attığı şahıs hayatını kaybetti

    Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop (44), arkadaşıyla birlikte 16 Şubat gecesi Edirne’nin Saraçlar Caddesi'ndeki restorana gitti.

    Sigara içmek için dışarı çıkan Nevrekop, restoranın koruma görevlisi olarak çalışan arkadaşı Özkan Makas (43) ile sohbet etmeye başladı.O sırada iddiaya göre Nevrekop, Makas'a montunun rengiyle ilgili şaka yaptı.

    ŞAKA YAPAN ARKADAŞINA YUMRUK ATTI

    Duruma sinirlenen Makas, Nevrekop'a 2 kez yumruk attı. Aldığı yumruklarla yere yığılan Nevrekop, hareketsiz kaldı.

    YOLDA KALBİ DURDU

    Bilincini yitiren Nevrekop, çağırılan sağlık ekibince ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülürken yolda kalbi durdu.

    Arkadaşının attığı tokatla bayıldıktan sonra hastanede yoğun bakıma alınan Mehmet Ramiz Nevrekop, yaşam mücadelesini kaybetti.

    TUTUKLANDI

    Polis ekiplerinin olaydan sonra gözaltına aldığı Özkan Makas, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    Edirne'de şaka yapan arkadaşına yumruk attı

    Edirne de arkadaşının tokat attığı şahıs hayatını kaybetti #1

    Edirne de arkadaşının tokat attığı şahıs hayatını kaybetti #2


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