Edirne'de, aşırı yükten yere yığılan at hem sürüklendi hem kuyruğu çekildi

Aşırı yüklenmeye dayanamayan at, taşıdığı yükün altında kalarak yere yığıldı. At sahibi ise su döküp, kuyruğunda çekerek atı tekrar hareket etmeye zorladı.

Edirne'de Tunca Nehri yakınlarında, halk arasında 'talika' adı verilen at arabasıyla yük taşıyan bir at, aşırı yükün ağırlığı ile yorgunluğa dayanamayarak yere yığıldı.

İsmi öğrenilemeyen sahibi de çevredekiler ile birlikte atı ayağa kaldırmak için çaba harcadı.

BAŞINDAN SU DÖKÜLDÜ

Sahibi, yaklaşık 20 dakika atın kuyruğu ile kafasından tutarak, yerden kaldırmaya çalıştı. Başarılı olamayınca da başına su döktü.

KUYRUĞUNDAN SÜRÜKLENDİ

Son olarak da atı kuyruğundan tutup, yerde sürükledi. Çevredekilerin yönü değiştirildikten sonra yerden kalkacağını söylemeleri üzerine kuyruğundan sürüklenen at, zorla ayağa kaldırıldı. Daha sonra sahibi tarafından götürüldü.

'HAYVANIN DİNLENDİRİLMESİ LAZIMDI'

Veteriner hekim Tamer Serhatli, bitkin halde yere yığılan ata yapılan müdahalenin yanlış olduğunu vurguladı. Ata yapılan işlemlere yönelik açıklama yapan Serhatli, " Bunlar yapılacak işlemler ama bazen ayaklarda laptik asit birikimi olabiliyor. Bu durumda hayvanın dinlendirilmesi lazım. Dinlendirme konusunda da normal kan akışı sağlandığı taktirde laktik asit vücuttan kendi kendine atılır. Fakat kuyruğundan tutularak yapılan müdahaleler, hayvanın kenara çekilmesi, tekrar ayağa kalkması için zorlanması, bunlar riskli şeyler. Kuyruk omurlarının kırılması söz konusu olabiliyor. O yüzden ilk başta yapılacak işlemler, hayvanın sakin bir yerde dinlenmeye çekilmesidir. Veteriner hekim çağrılıp gerekli işlemler yapıldığında hayvan normal yaşamına devam edebiliyor." dedi.