Edirne'de askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ve sevgilisi yargılanıyor 'Askeri yasak bölgelere girmek' suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapsi istenen Yunanistan polisi ile kız arkadaşının tutuksuz yargılandıkları davanın duruşmasında, Yunanistan mahkemesindeki ifadeleri okundu. Türkiye’de verdiği ifadeyi tekrarlayan polis, “Askeri yasak bölgeye girdiğimizi düşünmüyorum” dedi.

DHA

Yunanistan'ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Valasoudis Manolis, sevgilisi Aheni Aohna ile alışveriş için 5 Aralık 2021'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Edirne'ye geldi.

Kentte alışveriş yapan çift, aynı akşam araçlarıyla İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek üzere yola çıktı.

Gözaltına alındılar

Çift, Yunanistan sınırına yakın Doyran köyünde, askeri yasak bölgeye girdikleri gerekçesiyle Türk güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, nöbetçi sulh hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

"Yasak bölgeye girdiğimizi düşünmüyorum"

Valasoudis Manolis, savcılıkta verdiği ifadesinde, şunları söyledi:

Edirne'ye geliş amacım, kız arkadaşım ile birlikte gezmek ve alışveriş yapmaktı. Hava karardığı için Yunanistan'a dönecektik. Telefonumdaki navigasyona yazarak yola çıktık. Bir süre sonra hava tamamen kararmıştı. Toprak bir yolda ilerlediğim esnada önüme askerler çıktı ve bizi durdurdular. Benden ve kız arkadaşımdan pasaport istediler. Bizi durdukları yerde askeri yasak tabelası yoktu. Askeri yasak bölgeye girdiğimizi düşünmüyorum.

Suç unsuru bulunmadı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde çiftin cep telefonları ile üzerlerindeki dijital materyallerinin incelenmesinde, suç unsurlarına rastlanılmadı.

Yargılanma giderleri ve güvence bedeli olan 50 bin TL ceza ile yurt dışına çıkış yasakları kaldırılan 42 yaşındaki Valasoudis Manolis ile 29 yaşındaki kız arkadaşı Aheni Aohna, ülkelerine döndü.

5'er yıla kadar ceza isteniyor

Edirne 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, Valasoudis Manolis ile Aheni Aohna hakkında, 'askeri yasak bölgelere girmek' suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın bugün 5'incisi görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmadı.

Yunanistan'ın Edirne Başkonsolosluğu'ndan 2 görevli duruşmayı takip etti.

İfadesini tekrarladı

Duruşmada sanıkların Yunanistan mahkemesinde ifadelerinin alınması talebine, cevap geldiği açıklandı.

Sanık polis memuru Valasoudis Manolis, Evros Yunan İstinaf Savcılığı'na verdiği ifadesinde Türkiye'de verdiği ifadelerini tekrarladı.

"Bizi durdukları yerde askeri yasak tabelası yoktu"

Manolis, “Edirne'ye geliş amacım, kız arkadaşım ile birlikte gezmek ve alışveriş yapmaktı. Hava karardığı için Yunanistan'a dönecektik. Telefonumdaki navigasyona yazarak yola çıktık. Bir süre sonra hava tamamen kararmıştı. Toprak bir yolda ilerlediğim esnada önüme askerler çıktı ve bizi durdurdular. Benden ve kız arkadaşımdan pasaport istediler. Bizi durdukları yerde askeri yasak tabelası yoktu. Askeri yasak bölgeye girdiğimizi düşünmüyorum.” dedi.

"Bizi navigasyon o yola yönlendirdi"

Aheni Aohna'da, “Biz askeri yasak bölgeye girdiğimizin farkında değildik. Bilerek girmedik, bizi navigasyon o yola yönlendirdi.” diye konuştu.

Yunan sanıkların avukatı Mehmet Efe Tuna Öfke de müvekkillerinin askeri yasak bölgeye bilerek, isteyerek girmediklerini ve suçsuz olduklarını belirten yazılı savunmasını mahkemeye sunup, beraatlerini talep etti.

Mahkeme, mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi.