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    Edirne'de at arabasına çarpan kurye yaralandı

    Edirne'de at arabasına motosikletle arkadan çarpan kurye İsmail Katar, yola savrularak yaralandı.
    • DHA
    • 04.05.2021 - 15:43
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 16:14
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    Edirne'de at arabasına çarpan kurye yaralandı

    Edirne Talatpaşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, kurye olarak çalışan İsmail Katar, kullandığı motosikletle önünde giden Kadir Örs'ün kullandığı at arabasına çarptı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Katar, çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, İsmail Katar'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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