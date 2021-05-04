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- Edirne'de at arabasına çarpan kurye yaralandı
Edirne'de at arabasına çarpan kurye yaralandı
Edirne'de at arabasına motosikletle arkadan çarpan kurye İsmail Katar, yola savrularak yaralandı.
- DHA
- 04.05.2021 - 15:43
- Güncelleme : 04.05.2021 - 16:14
Edirne Talatpaşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, kurye olarak çalışan İsmail Katar, kullandığı motosikletle önünde giden Kadir Örs'ün kullandığı at arabasına çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Katar, çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, İsmail Katar'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.