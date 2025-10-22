Edirne'de at arabasını yaya geçidine park eden kişiye para cezası uygulandı

- Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi, at arabasını yaya geçidine park etti.
- Polis ekipleri, bu durumu fark ederek sahibine 993 lira para cezası kesti.
- At arabası yaya geçidinden kaldırıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi at arabasını yaya geçini işgal edecek şekilde bırakarak ayrıldı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro amirliği ekipleri de, Alparslan Türkeş Meydanı’nda motosikletler üzerine trafik denetimindeydi.
AT ARABASININ SAHİBİNE ULAŞILDI, CEZA UYGULANDI
Polis, denetim sırasında meydandaki yaya geçidine at arabası bırakıldığını fark etti.
Ekipler, at arabası sahibi E.Ç.’ye ulaşarak ilgili maddeden 993 lira idari para cezası uyguladı.
At arabası ise yaya geçidinden kaldırıldı.