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    Edirne'de bir evde patlamamış havan topu mermisi ele geçirildi

    Uzunköprü'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir evde havan topu mermisi ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • 09.11.2022 - 18:38
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    Edirne'de bir evde patlamamış havan topu mermisi ele geçirildi

    Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı değerlendirilen şüpheli E.S'nin evine operasyon düzenledi.

    Evde yapılan aramada 84 santimetre uzunluğunda patlamamış havan topu mermisi ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

    3 kişi gözaltına alındı

    Olayla ilgili şüpheliler E.S, A.S.İ. ve T.T. gözaltına alındı.

    Mermi imha edildi

    AA'nın haberine göre; havan topu mermisi, bomba imha ekiplerince kontrollü patlatılarak imha edildi.

    Edirne de bir evde patlamamış havan topu mermisi ele geçirildi #1


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