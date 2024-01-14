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Edirne'de bir haftada 160 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de bir haftada 160 düzensiz göçmen yakalandı Kent genelinde son bir haftada yapılan denetimlerde 160 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.