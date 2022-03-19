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    Edirne'de birçok suça dahil olan çetenin lideri tutuklandı

    Polisin tefecilik, ihaleye fesat karıştırma, gasp, kasten yaralama, mala zarar verme suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına aldığı 11 kişiden çete lideri olduğu öne sürülen kişi de tutuklandı.
    • DHA
    • 19.03.2022 - 12:11
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    Edirne'de birçok suça dahil olan çetenin lideri tutuklandı

    Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uzun süredir takipte olduğu çeteye operasyon düzenledi.

    Ekipler, suç işlemek için suç örgütü kurma iddiasıyla, çoğu aynı aileden olan gruba yönelik Başsavcılık koordinesinde çalışma yürüttü.

    Özel harekat timlerinin de desteklediği operasyonda örgüt lideri olduğu öğrenilen O.D.'nin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

    SOGULARI 3 GÜN SÜRDÜ

    Tefecilik ihaleye fesat karıştırma, silah kanununa muhalefet, gasp, kasten yaralama, mala zarar verme iddiasıyla suçlanan şüpheliler, 3 gün, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

    ÇETE LİDERİ DE TUTUKLANDI

    Şüphelilerden suç örgütü lideri olduğu ifade edilen O.D., S.D. tutuklandı, G.D. ve Ö.C. adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise serbest kaldı.

    Yaklaşık 6 aydır devam eden çalışmalar kapsamında daha önce de M.D., U.E., M.T. ve Ö.S. tutuklanmıştı. Emniyetin suç örgütüne yönelik soruşturmasında toplam tutuklu sayısı 6 olurken, çalışmaların sürdüğü belirtildi

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