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Edirne’de boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye gitti, dayak yedi

Edirne’de boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye gitti, dayak yedi

Boşanma aşamasındaki eşinin çalıştığı yere giden adam, iş yeri sahibi ve çevredekiler tarafından dövüldü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.