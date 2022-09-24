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    Edirne’de boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye gitti, dayak yedi

    Boşanma aşamasındaki eşinin çalıştığı yere giden adam, iş yeri sahibi ve çevredekiler tarafından dövüldü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • 24.09.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 17:20
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    Edirne’de boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye gitti, dayak yedi

    Görüntüler Edirne’den…

    Zafer S., boşanma aşamasındaki eşi Sibel S. ile konuşmak için çalıştığı Nişancıpaşa Mahallesi Köprüce Bayırı Sokak'taki iş yerine gitti.

    Burada tartışan çifti, çevredekiler ayırdı.

    Sopayla öldüresiye dayak yedi

    Zafer S., eşi Sibel S.'yi zorla taksiye bindirmeye çalıştı.

    Bu sırada durumu haber alan iş yeri sahibi ve aynı zamanda Sibel S. ile birlikte yaşadığı iddia edilen Tamer D., motosikletiyle gelip Zafer S.'ye saldırdı.

    Tamer D. ile çevredekiler, Zafer S.'yi sopayla öldüresiye dövdü.

    Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerinde darbedildi VİDEO

    Hastaneye kaldırıldı

    Sibel S., araya girerek Zafer S.’yi kurtardı.

    Zafer S., hastaneye kaldırılırken, Tamer D. ile 1 kişi ise gözaltına alındı.

    O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Edirne’de boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye gitti, dayak yedi #1

    Mahkeme serbest bıraktı

    DHA’nın haberine göre şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Zafer S. ise tedavisi sonrası taburcu edildi.

    Edirne’de boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye gitti, dayak yedi #2

    Edirne’de boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye gitti, dayak yedi #3

    Edirne’de boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye gitti, dayak yedi #4

    Edirne’de boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye gitti, dayak yedi #5

    Edirne’de boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye gitti, dayak yedi #6

    Edirne’de boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmeye gitti, dayak yedi #7


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