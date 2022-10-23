Edirne'de, Bulgaristan'dan getirilen 274 kaçak cep telefonu yakalandı

Ekiplerin başlattığı operasyonlar kapsamında Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan araçta 274 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edirne'de Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon başlattı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan araç takibe alındı.

274 kaçak cep telefonu yakalandı

Narkotik ekiplerinin, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli ile Kapıkule Gümrük Sahasında yaptığı ortak operasyonda, aracın XRay kontrollerinde, motor kısmının altında zulalanmış halde 274 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

2 Bulgar vatandaşı gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, piyasa değeri 2 milyon 400 bin lira olduğu değerlendirilen telefonlara el konulurken, araçta bulunan Bulgar vatandaşları Dimitar P. ve Mariyana M. gözaltına alındı.