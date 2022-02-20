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    Edirne'de çaldıkları karavanı satmaya çalışan çift, suçüstü yakalandı

    Keşan ilçesinde çaldıkları karavanı satmaya çalışan 2 kişi, alıcı kılığına giren ekipler tarafından suçüstü yakalandı.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 02:50
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    Edirne'de çaldıkları karavanı satmaya çalışan çift, suçüstü yakalandı

    Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli Köyü'nde meydana geldi. F.B.'ye ait sahilde bulunan karavan, Süleyman ve Kübra B. çifti tarafından çekilerek Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine götürüldü. Karavanının yerinde olmadığını fark eden karavan sahibi ise daha sonra jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

    İNTERNETTEN SATILIĞA ÇIKARDILAR

    Olayla ilgili Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Erikli Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, bahse konu karavanın bir sahte kullanıcı ismiyle bir internet sitesinde 90 bin liraya satışa çıktığı tespit edildi.

    Edirne de çaldıkları karavanı satmaya çalışan çift, suçüstü yakalandı #1

    SATACAKKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

    Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen ekipler kendilerini öğretmen olarak tanıtarak çift ile alıcı gibi davranarak iletişime geçti. Daha sonra buluşma noktası olarak da Çorlu'daki sanayi sitesi belirlendi. Buluşma noktasına gelen çift, alıcı kılığındaki ekipler tarafından suçüstü yakalandı.

    Edirne de çaldıkları karavanı satmaya çalışan çift, suçüstü yakalandı #2

    ZANLILARDAN BİRİNİN SABIKASI KABARIK

    Ardından Keşan'a getirilen çift, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Süleyman B.'nin ise daha önceden hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit yaralama ve göçmen kaçakçılığı gibi farklı suçlarından arama kaydının olduğu öğrenildi. Ele geçirilen karavan ise sahibi F.B.'ye teslim edildi.


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