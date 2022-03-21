Edirne’de cami musluklarını çaldılar

Tarihi Dar-ül Hadis Camisi'nin şadırvanında ve tuvaletlerinde bulunan musluklar çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne’de bulunan Osmanlı'nın en büyük hadis medreselerinden 2’inci Murat'ın yaptırdığı Dar-ül Hadis Camisi'nin şadırvanındaki 6 pirinç ve tuvaletteki 5 musluğu çalındı.

Hırsızlığı fark eden görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÇALDIĞI ANLAR KAMERADA

Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.

Güvenlik kamerasına şüphelilerin cami şadırvanındaki muslukları söktüğü ve camiden ayrılışı yansıdı.

“İBADET YERLERİ İLE İLGİLİ HALKI BİLİNÇLENDİRMELİYİZ”

Toplum olarak bunun gibi hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Mürsel Sütüpak, “Hırsızların tabii ki ibadet yerlerinde bunu yapmaması lazımdı. Hatta normal yerlerde dahi bunun olmaması gerekiyor. Biz toplum olarak bu tür hırsızlıkların tekrarlanması için önüne nasıl geçebiliriz diye düşünmeliyiz. Emniyet güçlerimizin de bunların peşinde olduğunu biliyoruz. İbadet yerleri ile ilgili halkı bilinçlendirmeliyiz. Bu muslukların parasıyla ne olabilir ki? Yani gelip biz cemaatten yardım isteseydi, biz yardımcı olurduk.” dedi.

“YAZIK GÜNAHTIR, BU MUSLUKLAR PARAYLA ALINIYOR”

Daha önce de muslukları çalındığı için kendisinin taktırdığını söyleyen Hasan Pehlivan, “Hırsız gelip muslukları yerlerinden sökerek alıp götürmüş ve satmıştır. Bu muslukları çalan hırsız hurdacılara satmak için gittiğinde hurdacılar bunları ihbar edip yakalanmasını sağlamalıdır. Yazık günahtır, bu musluklar parayla alınıyor.” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Polis ekipleri, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.