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    Edirne'de camiye gitmek için evden ayrıldı: Geri dönmedi

    Dün öğle saatlerinde camiye gitmek için evden ayrılan Alzheimer hastası adam, bir daha eve dönmedi. Çevresindekilere en son Ayasofya Camii'ne gideceğini söyleyen adam için arama çalışması başlatıldı.
    • DHA
    • 06.08.2020 - 16:49
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    Edirne'de camiye gitmek için evden ayrıldı: Geri dönmedi

    Edirne'nin Keşan ilçesindeki İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Kılıç, dün öğle saatlerinde camiye gideceğini söyleyerek, evden ayrıldı.

    'CAMİYE GİDECEĞİM' DEDİ, DÖNMEDİ

    Son olarak aynı mahallede bulunan Tahta Camii'nde öğle namazı kılan Kılıç'tan bir daha haber alınamayınca aile, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

    AYASOFYA CAMİİ'NE GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

    Kılıç'ın, bir süre önce çevresindekilere geçtiğimiz günlerde ibadete açılan İstanbul'daki Ayasofya Camii'ne gitmek istediğini söylediği kaydedildi.

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    TERMİNALDE ARAŞTIRMA YAPILDI

    Polis, bunun üzerine Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de araştırma yaptı. Kayıp Hasan Kılıç'ın bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    EKİPLER SEFERBER OLDU

    Polis ve Edirne İl AFAD Müdürlüğü ekipleri, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) üyelerinin de katılımıyla Kılıç'ın son olarak görüldüğü cami çevresindeki metruk evler, boş arsalar ve inşaatlarda arama yaptı.

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    AİLE BROŞÜR BASTIRDI

    Yapılan aramada Kılıç'ın izine rastlanmadı. Hasan Kılıç'ın ailesi de bastırdıkları broşürleri minibüs durakları ve iş yerlerinin camlarına astı.

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