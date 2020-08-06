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- Edirne'de camiye gitmek için evden ayrıldı: Geri dönmedi
Edirne'de camiye gitmek için evden ayrıldı: Geri dönmedi
- DHA
- 06.08.2020 - 16:49
Edirne'nin Keşan ilçesindeki İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Kılıç, dün öğle saatlerinde camiye gideceğini söyleyerek, evden ayrıldı.
'CAMİYE GİDECEĞİM' DEDİ, DÖNMEDİ
Son olarak aynı mahallede bulunan Tahta Camii'nde öğle namazı kılan Kılıç'tan bir daha haber alınamayınca aile, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu.
AYASOFYA CAMİİ'NE GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ
Kılıç'ın, bir süre önce çevresindekilere geçtiğimiz günlerde ibadete açılan İstanbul'daki Ayasofya Camii'ne gitmek istediğini söylediği kaydedildi.
TERMİNALDE ARAŞTIRMA YAPILDI
Polis, bunun üzerine Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de araştırma yaptı. Kayıp Hasan Kılıç'ın bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Polis ve Edirne İl AFAD Müdürlüğü ekipleri, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) üyelerinin de katılımıyla Kılıç'ın son olarak görüldüğü cami çevresindeki metruk evler, boş arsalar ve inşaatlarda arama yaptı.
AİLE BROŞÜR BASTIRDI
Yapılan aramada Kılıç'ın izine rastlanmadı. Hasan Kılıç'ın ailesi de bastırdıkları broşürleri minibüs durakları ve iş yerlerinin camlarına astı.