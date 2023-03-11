Edirne'de cezaevinden çıkan eşiyle tartışıp evi yakan kadın tutuklandı Keşan ilçesinde cezaevinden yeni çıkan eşi Cüneyt Taner ile tartışıp, evi ateşe veren Hatice Taner, tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yenimescit Mahallesi Ensar Sokak’ta tek katlı bir evde Edirne Kapalı Cezaevi’nde ‘yağma’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından yaklaşık 10 yıl yattıktan sonra tahliye olan Cüneyt Taner, eşi Hatice Taner’in yaşadığı eve geldi.

Evde çift arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında iddiaya göre Hatice Taner, piknik tüpünü yakıp, kanepenin üzerine bıraktı.

Alevler tüm evi sardı

Tutuşan kanepedeki alevler, kısa sürede yayıldı, tüm evi sardı.

İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ev kullanılamaz hale gelirken, olayın ardından Hatice Taner, polis tarafından gözaltına alındı.

Tutuklandı

‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirtilen Hatice Taner, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.